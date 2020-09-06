«التعليم» تعلق على عطل منصة «مدرستي» وتصدر قرارًا بشأن الحضور والغياب

طمأنت وزارة التعليم الطلاب والطالبات المستفيدين من منصة «مدرستي» بأنّه لن يتم احتساب الحضور والغياب في ظلّ وجود عطل فني حال دون مرورهم إلى المنصة، وإثبات وجودهم، أو الاستفادة بكامل خدماتها.

وغرَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها».

وأضاف: «لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية».

وشهد أول يوم لتطبيق قرار محاسبة الطلاب على الحضور عن بُعد عبر منصة «مدرستي» الإلكترونية، عطل فني أدَّى إلى صعوبة دخول الطلاب إلى الجدول الدراسي اليومي على المنصة.

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وهيَّأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وكان من المنتظر أن يستفيد من منصة «مدرستي» أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين.

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