«معالم التنزيل» درس أسبوعي في المسجد الحرام

ألقى الشيخ الدكتور طلال بن محمد أبو النور درسه الأسبوعي عن «تفسير آيات القرآن»، من تفسير الإمام البغوي -رحمه الله تعالى بعنوان «معالم التنزيل»، وهو أحد البرامج التوجيهية بالمسجد الحرام لشهر محرّم من العام الحالي.

وتناول الدرس الآيتين الكريمتين؛ قول الله تعالى: ﴿قُل أَطيعُوا اللَّهَ وَالرَّسولَ فَإِن تَوَلَّوا فَإِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الكافِرينَ﴾، ﴿إِنَّ اللَّهَ اصطَفى آدَمَ وَنوحًا وَآلَ إِبراهيمَ وَآلَ عِمرانَ عَلَى العالَمينَ﴾. (سورة آل عمران الآية 32 و 33).

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وبيَّن الدكتور أبو النور أنَّ الهداية هي أعظم ما يطلبه المسلم من ربه، حيث إنّ الهدى كله في كتاب الله تعالى وفي طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، مشيرًا إلى أنَّ حق التفضيل هو حق الله تعالى وحده قال الله عزّ وجل (وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ)، فليس للمخلوق حق في التفضيل بدون علم الوحي.

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