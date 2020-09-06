التعليم تصدر تعميمًا عاجلًا بشأن استثمار شاغلي الوظائف التعليمية

أكدت مصادر أن وزارة التعليم أصدرت تعميمًا هامًا وعاجلًا بشأن استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم.

وأوضحت المصادر أن هذه التعميم جاء بناء على الصلاحيات المخولة لنائب وزير التعليم، وانطلاقًا من حرص الوزارة على استثمار شاغلي الوظائف التعليمية وربطهم بتخصصاتهم، ونظرًا لامتلاك المعلمين للإمكانات التقنية اللازمة للتعامل مع مصادر التعلم، وحرصًا على الاستفادة من الكوادر الإدارية المؤهلة في المدراس.

وأشارت المصادر إلى أنه بناء على ما تقتضيه مصلحة العمل تقرر ما يلي:

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أولًا: يسند نصاب تدريسي كامل لأمناء مصادر التعليم والمرشدين الصحيين من شاغلي الوظائف التعليمية وانتقال مهماتهم الموكلة إليهم إلى الكوادر الإدارية.

ثانيًا: يسند للمكلفين بالعمل روادًا للنشاط نصاب تدريسي «١٢» حصه في المرحلتين الابتدائية والمتوسطة و«١٠» حصص في المرحلة الثانوية.

ثالثًا: يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويباع لمن يلزم لإنفاذه والتمشي بموجبه ويلغى ما يتعارض معه.