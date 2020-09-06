فيديو.. أول تعليق من وزير التعليم بعد عطل منصة مدرستي: البدايات دائمًا صعبة

علّق وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، اليوم الأحد، على العطل الفني الذي تعرَّضت له «منصة مدرستي» وأدَّى إلى صعوبة دخول الطلاب إلى الجدول الدراسي اليومي على المنصة، موضحًا أنَّ البدايات دائمًا تكون صعبة ومختلفة غير أنه أكّد في الوقت ذاته أنَّ الأسبوع المقبل سيكون أفضل، وكذلك الذي يليه، داعيًا بالتوفيق للجميع.

وقال الوزير في مقطع فيديو حصلت «عاجل» على نسخة منه: «البدايات دايمًا تكون صعبة ومختلفة لكن متأكد أنَّه الأسبوع الجاي بتشوفون أن الوضع أفضل والأسبوع اللي بعد بيكون أفضل».

وأضاف الوزير: «في تغيير ثقافة طبعًا على مستوى المجتمع وعلى مستوى التعليم ومستوى المعلمين ومستوى الطلاب، خلينا نقول بتصير قصور في البدايات وبعد ذلك نستكمله، موفقين يعطيكم العافية».

وكانت وزارة التعليم طمأنت الطلاب والطالبات المستفيدين من منصة «مدرستي» بأنّه لن يتم احتساب الحضور والغياب في ظلّ وجود عطل فني حال دون مرورهم إلى المنصة، وإثبات وجودهم، أو الاستفادة بكامل خدماتها.

وغرَّد المتحدث الرسمي باسم وزارة التعليم عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها».

Advertisements

وأضاف: «لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية».

وشهد أول يوم لتطبيق قرار محاسبة الطلاب على الحضور عن بُعد عبر منصة «مدرستي» الإلكترونية، عطل فني أدَّى إلى صعوبة دخول الطلاب إلى الجدول الدراسي اليومي على المنصة.

وهيَّأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كلّ الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وكان من المنتظر أن يستفيد من منصة «مدرستي» أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفين التربويين.

اقرأ أيضًا:

في أول يوم تطبيق.. عطل فني يصيب منصة «مدرستي»

«التعليم» تعلق على عطل منصة «مدرستي» وتصدر قرارًا بشأن الحضور والغياب

وزير التعليم يصدر قرارات هامة بشأن المبتعثين تتعلق بالدراسة والمخصصات المالية

وزير التعليم يوجّه بتحديث بيانات مستحقي الترقية للمرتبة 13 فما دون

