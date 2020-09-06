السعودية تتصدر قائمة أفضل الجامعات العربية في 2021

حصلت الجامعات السعودية على النصيب الأكبر بقائمة أفضل الجامعات العربية لعام 2021 وفقًا لأحدث تصنيف صادرة عن صحيفة «تايمز» البريطانية.

ويعتمد تصنيف الجامعات على 13 عنصرًا أساسيًا لقياس أداء الجامعات في 4 مجالات رئيسة، وهي: «التدريس – البحث - نقل المعرفة - التوقعات الدولية».

واستحوذت السعودية على 4 مراكز بقائمة أفضل 10 جامعات عربية؛ حيث جاءت جامعة الملك عبدالعزيز في المرتبة 201 عالمياً والأولى عربياً، بينما جاءت جامعة الفيصل في المركز 251 عالمياً والثاني عربياً.

وفي المركز السابع عربياً جاءت جامعة الملك سعود ومن خلفها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن في المركز العاشر.

وعلى المستوى العالمي احتلت جامعة أكسفورد البريطانية المركز الأول متفوقة على جامعة ستانفورد الأمريكية التي احتلت المركز الثاني.

وجاء ترتيب ضل 10 جامعات عربية على النحو التالي:

• جامعة الملك عبدالعزيز «السعودية».

• جامعة الفيصل «السعودية».

• الجامعة الأمريكية في بيروت «لبنان».

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• جامعة قطر «قطر».

• جامعة خليفة «الإمارات».

• جامعة العلوم والتكنولوجيا «الأردن».

• جامعة الملك سعود «السعودية».

• جامعة أسوان «مصر».

• جامعة المنصورة «مصر».

• جامعة الملك فهد للبترول والمعادن «السعودية».

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