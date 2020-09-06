السعودية تدين وتستنكر الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في تونس

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقدَّمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعبًا، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع الجمهورية التونسية في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.

وفي وقت سابق اليوم، أفاد مصدر في تونس، بوفاة شرطي وجرح آخر في عملية طعن إرهابية من قبل عناصر مجهولة بمدينة سوسة السياحية.

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وقالت المتحدثة باسم محكمة سوسة إيمان بن حميدة لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ): إنَّ أربعة أشخاص كانوا على متن سيارة رباعية الدفع شاركوا في الهجوم على دورية أمنية في مفترق طرق بمنطقة اكودة، وتمكنوا من توجيه عدة طعنات لاثنين من عناصر الشرطة.

وأوضحت أنَّ شرطيًا توفي في المستشفى متأثرًا بجراحه، فيما الشرطي الثاني حالته خطرة.

كما أفادت بمقتل ثلاثة من المشاركين في العملية الإرهابية بينما يجرى ملاحقة عنصر رابع.

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