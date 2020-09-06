في أول يوم تطبيق.. عطل فني يصيب منصة «مدرستي»

شهد أول يوم لتطبيق قرار محاسبة الطلاب على الحضور عن بُعد عبر منصة «مدرستي» الإلكترونية، عطل فني أدى إلى صعوبة دخول الطلاب إلى الجدول الدراسي اليومي على المنصة.

وكانت وزارة التعليم قد أعلنت بدء احتساب درجات الغياب والحضور للطلاب عن بُعد عبر منصة «مدرستى»، اليوم الأحد، وذلك عن طريق دخول الطالب والتسجيل عبر المنصة.

وأوضحت، أن اليوم الدراسي يبدأ عن بُعد للمرحلتين المتوسطة والثانوية من التاسعة صباحاً، وللمرحلة الابتدائية من الثالثة عصراً، مع توفير مدرسة ابتدائية افتراضية صباحية في كل مكتب تعليم، لمن تناسب ظروفه ذلك.

وأعرب أولياء الأمور والطلاب عن موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» عن غضبهم من فشل أول يوم استخدام لمنصة «مدرستى»، وقال أحدهم: «لا يحق لكم محاسبه الطلاب على التأخير وهذا برنامجكم إما يتم تطوريه أو يكون في ابلكيشن بديل عنه بمميزات واستيعاب أقوى».

وقال آخر: «الدخول للمنصة يحتاج جهدًا بدنيًّا ونفسيًّا ويحتاج قوة تحمل وصبر ما خلينا شي من اليوم والله تعبت».

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وعاد أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة الأحد الماضي، في مستهل عام دراسي استثنائي في ظل جائحة كورونا، لمواصلة رحلتهم التعليمية عن بُعد تحت شعار «مدرستي في بيتي».

وهيأت وزارة التعليم منصة «مدرستي» للتعليم عن بُعد؛ متضمنةً كل الأدلة الاسترشادية للاستخدام من قبل الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم، والمعلمين والمعلمات، وقادة المدارس والمشرفين التربويين.

وكان من المنتظر أن يستفيد من منصة «مدرستي» أكثر من ستة ملايين طالب وطالبة في أكثر من 250 ألف فصل افتراضي يومي، إلى جانب 525 ألف معلّم ومعلّمة، وأولياء الأمور، وقادة المدارس، والمشرفون التربويون.

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