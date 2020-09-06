السعودية اليوم / مسؤولة الشؤون السياسية بمندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة تزور مركز البحوث والتواصل المعرفي



الرياض 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

استقبل رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي الدكتور يحيى محمود بن جنيد، اليوم، مسؤولة الشؤون السياسية في مندوبية الاتحاد الأوروبي لدى المملكة كورنيلا كراوتجسر، وذلك في مقر المركز بحي الصحافة.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون في مشروعات ثقافية بين المركز ومندوبية الاتحاد الأوروبي في الرياض، حيث تم الاتفاق على إقامة فعالية ثقافية مشتركة سيُعلن عنها قريبًا.

واطّلعت كراوتجسر على أبرز نشاطات المركز وبرامجه البحثية والتواصلية سواء داخل المملكة أو خارجها، بالإضافة إلى منتجاته المعرفية التي يصدرها على شكل كتب أو تقارير أو دوريّات.

وثمّنت جهود مركز البحوث والتواصل المعرفي ودراساته وأعماله الثقافية، منوهة بمشاركاته في الندوات والمحاضرات التي أقامها مع مراكز أوروبية ضمن برامج يدعمها الاتحاد الأوروبي.

حضر اللقاء عدد من المسئولين في المركز .

//انتهى//

15:58ت م

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