

بريدة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

افتتح صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم , بحضور معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر , اليوم , مشروعي الممر السفلي لطريق الملك عبدالله بن عبدالعزيز, وطريق الأمير نايف بن عبدالعزيز بمدينة بريدة , التي تأتي ضمن مشروعات تنموية تم تدشينها بقيمة تزيد عن 800 مليون ريال.

وأزاح سموه الستار عن اللوحة التذكارية لمشروع طريق الملك عبدالله بطول تجاوز 2 كيلو متر بقيمة 464 مليون ريال , ولمشروع طريق الأمير نايف بطول 21 كيلو متراً بتكلفة 98 مليون ريال،واستمع سموه من مدير عام فرع وزارة النقل بمنطقة القصيم المهندس محمد الحميدي الشمري لشرح عن تفاصيل المشروعين.

ورحب سمو الأمير فيصل بن مشعل في تصريح صحفي بمعالي الوزير في زيارته اليوم للمنطقة ،واطلاعه على مشروع طريق القصيم مكة وتفقد الكثير من الطرق ، مشيداً بهذه الجولة الكاملة للاطلاع على ما تم تنفيذه في هذه المشاريع.

وقال سموه": هذا اليوم ولله الحمد نرى مشاريع تنموية كبيرة تخدم النقل بأعلى المواصفات في التنفيذ بمنطقة القصيم عامة ومدينة بريدة خاصة".

من جانبه نوه معالي وزير النقل بما يحظى به قطاع النقل من دعم من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ، مشيراً إلى متابعة سمو أمير القصيم لمختلف مشروعات الطرق في المنطقة الأمر الذي أسهم في تجاوز المعوقات خلال مراحل التنفيذ للمشروعين وتكامل لأدوار الأجهزة الحكومية تحقيقاً لمعايير الجودة والسلامة.

حضر التدشين معالي رئيس الهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح ، ومعالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي , ووكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان , ووكيل وزارة النقل لإنشاء الطرق المهندس عبدالله السليمان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي وعدد من المسؤولين.

// انتهى //

15:43ت م

0131





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو أمير القصيم يفتتح مشروعي طريق الملك عبدالله وطريق الأمير نايف ببريدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.