السعودية اليوم / ليبيا تسجل 655 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 13 حالة وفاة



طرابلس 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

سجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم 13 حالة وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه تسلّم يوم أمس السبت (2756) عينة، منهم (1106) عينات بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، ومختبر المركز المرجعي بزليتن (95) عينة.

وأضاف أن نتائج العينات أظهرت سلبية (2101) عينة و (415) حالة إصابة جديدة و(240) حالة مخالطة.

كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ 285 ، و17749 إصابة حتى الآن.

// انتهى //

15:27ت م

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طرابلس 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسسجل المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض اليوم 13 حالة وفاة و655 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، وتماثل 56 حالة للشفاء.وأوضح المركز في بيان له اليوم أنه تسلّم يوم أمس السبت (2756) عينة، منهم (1106) عينات بالمختبر المرجعي لصحة المجتمع بطرابلس، ومختبر المركز المرجعي بزليتن (95) عينة.وأضاف أن نتائج العينات أظهرت سلبية (2101) عينة و (415) حالة إصابة جديدة و(240) حالة مخالطة.كما أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم أن إجمالي عدد حالات الوفاة بفيروس كورونا بلغ 285 ، و17749 إصابة حتى الآن.// انتهى //15:27ت م0122

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