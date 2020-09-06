السعودية اليوم / تسجيل 39 إصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو



واغادوغو 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

سجلت وزارة الصحة في بوركينافاسو خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو قد بلغ 1447 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 شخصًا.

// انتهى //

15:25ت م

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واغادوغو 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسسجلت وزارة الصحة في بوركينافاسو خلال الـ 24 ساعة الماضية 39 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19 ".وأوضحت الوزارة في بيان اليوم أن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في بوركينافاسو قد بلغ 1447 حالة، فيما استقر إجمالي حالات الوفيات عند 55 شخصًا.// انتهى //15:25ت م0120

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