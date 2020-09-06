السعودية اليوم / أمانة عسير ترصد أكثر من 800 مخالفة خلال الأسبوع الماضي



أبها 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

أتلفت أمانة منطقة عسير والبلديات التابعة لها خلال الأسبوع الماضي 2230 كيلوجراما من المواد الغذائية الفاسدة، وذلكضمن الجهود الرقابية على أسواق المنطقة.

وأوضح مدير عام الرخص والرقابة الشاملة الدكتور محمد العاوي، أن الحملات الرقابية جاءت بهدف التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية للمنشآت التجارية، لتعزيز السلامة الغذائية وتقديم غذاء آمن وسليم للمستهلكين، مؤكداً أنه تم رصد 848 مخالفةً على منشآت تجارية، وذلك بعد أكثر من 3841 جولةً ميدانية قام بها المراقبون .

وتنوعت المخالفات الصحية المرصودة على المنشآت ما بين تدني مستوى النظافة العامة في عددٍ من المواقع، وسوء تداول وتخزين الأطعمة، فضلاً عن مخالفة انتهاء التراخيص، ومخالفة الاشتراطات النظامية المعمول بها، وغيرها من المخالفات.

ودعت أمانة منطقة عسير جميع المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأمانة والبلديات التابعة لها بالإبلاغ عن أي ملاحظات عبر خدمة البلاغات الموحدة 940.

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15:02ت م

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