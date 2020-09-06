السعودية | تطبيق “توكلنا” يتخطى حاجز 7 ملايين مستخدم وإضافة 3 خصائص مميزة في التحديث الجديد تساعد على التنبيه بوجود مخالطين أو مصابين بكورونا من حولك

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تخطى عدد المستخدمين لتطبيق “توكلنا” حاجز 7 ملايين مستخدم في رقم قياسي تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر.

وتزامنًا مع وصول عدد مستخدمي “توكلنا” إلى هذا الرقم الذي يعكس ثقة المستخدمين بخدماته، أضاف التطبيق 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتتمثل الخدمات الجديدة في (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين) وهذه الأخيرة تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

وعزز التطبيق حضوره بين المستخدمين غير الناطقين بالعربية، من خلال خمس لغات جديدة إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية وهي (الهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية).

ومع عودة الحياة إلى طبيعتها، واستشعار الجميع أهمية تحميل تطبيق “توكلنا” تأتي خدمة “الوضع الحذر” الجديدة لتمكن المستخدم من معرفة الحالة الصحية للموجودين في الأماكن المزدحمة، وذلك عند تفعيلها باستخدام تقنية البلوتوث، التي بدورها ستقوم بتنبيهه إذا كان هناك شخص مصاب بفيروس كورونا أو مخالط قريب منه، مع ضمان الخصوصية للمصاب والمخالط.

ولكي تكون المناسبات الشخصية والاجتماعات الرسمية والفعاليات أكثر سلامة وأمانًا، تُمكن خاصية إدارة التجمعات المستخدمين من تحقيق أعلى درجات الأمان والسلامة لتجمعاتهم سواءً كانت (شخصية، أو حكومية، أو تجارية) من خلال إصدار التصريح والحصول على كود “QR” ليتمكن الزائرون من مسحه عند دخولهم المناسبة، ومن خلال ذلك سيضمن منشئ التصريح، سلامة الزائرين الصحية.

ولأن الأطفال ليسوا في مأمن من الإصابة بالفيروس، تأتي خدمة “رعاية التابعين” لتزيل عائق الخوف لدى أولياء الأمور من ترك أبنائهم يذهبون بدونهم، حيث تمكن هذه الخدمة أولياء الأمور من متابعة أطفالهم دون 15 عاما، وذلك من خلال إرسال طلب رعاية إلى حساب التابع في التطبيق، وبعد الموافقة يستطيع الولي استعراض موقع ومعلومات وحركة التابع.

وتسعى الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي “سدايا” من خلال تطبيق “توكلنا” إلى توفير حل تقني حكومي دائم موثوق المصدر، يتميز بأعلى درجات الخصوصية والسرية وأمان المعلومات والبيانات، وذلك تلبية لاستشعار الجميع، (منشآت حكومية وخاصة وأفراد) لأهمية وجود مثل هذا الحل التقني.

وحثت “سدايا” عموم المواطنين والمقيمين على تحميل تطبيقي “توكلنا” و”تباعد” من خلال متاجر AppGallery Google Play و App Store لما لهما من فوائد في إيجاد بيئات صحية ذكية داخل مقار الأعمال ومناطق التجمعات العامة والتجارية.