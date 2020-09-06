شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تبحث تحديات تعثر "مدرستي" وتؤكد: تعاون الأسرة مهم والان نبدء بالتفاصيل
اجتمع نائب وزير التعليم مع مديري التعليم لمتابعة التحديات التي واجهت دخول بعض المستفيدين إلى منصة مدرستي، والاستفادة من البدائل المتاحة من قنوات"عين" و"تيمز".
والتأكيد على أهمية استمرار الرحلة التعليمية عن بُعد للطلاب والطالبات، ودعم وتعاون الأسرة وأولياء الأمور مع أبنائهم.
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