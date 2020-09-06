شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تراجع كورونا.. 895 إصابة جديدة و756 تعافٍ والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الصحة: أجرينا 5.406.136 فحصًا مخبريًا دقيقًا

- متحدث التعليم: سنواجه صعوبات في"مدرستي" ووفرنا البديل مؤقتا

- متحدث الاتصالات: أنفقنا 15 مليار ريال على البنية التحتية وأثبتت فعاليتها خلال الذروة

أعلنت وزارة الصحة اليوم، تراجع إصابات كورونا خلال 10 أيام دون الألف حالة.

وقال متحدث الوزارة الدكتور محمد العبد العالي، أن الحالات الحرجة تواصل الانخفاض والأعداد النشطة مستمرة في النزول، ومن المتوقع نزولها أكثر في المدة المقبلة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 895 إصابة جديدة بالفيروس و 756 حالة تعافي و32 حالة وفاة.

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واوضح العبد العالي أن أكثر من 85% من الحالات من البالغين وتحديدًا في فئة الشباب نسبة الفرق بين الذكور والإناث محدودة، وان إجمالي الفحوصات في المملكة بلغت 5.406.136 فحصًا مخبريًا دقيقًا.

فيما شكر متحدث وزارة التعليم ، أولياء الأمور لمتابعة أبنائهم خلال العملية التعليمية ، مشيراً إلى أن الوزارة واجهت تحديات حقيقة في منصة "مدرستي" مع توفير البدائل الأخرى، و بإمكان الطلاب متابعة قنوات "عين" في حال التعذر الدحول إلى "مدرستي" ، واكد أنه سيتم تجاوز التحديات التي صاحبت تعثر المنصة

ومن جانها قالت هيئة الاتصالات ، أن البنية الرقمية التحتية أثبتت فعاليتها خلال ذروة كورونا ، وقد تم تمديد فترة إتاحة الترددات الإضافية بنسبة 50% لرفع كفاءة الأداء.

وأضاف متحدث الاتصالات قائلا : أكثر من 15 مليار ريال صُرِفت على البنية الرقمية التحتية خلال الثلاث سنوات الماضية ، مشيراً إلى أن المملكة من أوائل الدول في استخدام تقنية الجيل الخامس، وبلغ عدد المدن والمحافظات التي وصلتها الخدمة أكثر من 35.

من ناحية أخرى قال متحدث وزارة التجارة أن الفرق الرقابية تباشر بلاغات الغش التجاري في أسواق #الحاسب الآلي فورا، تابع ضبطنا مخالفات في الأسعار والمواصفات والمقاييس في الأسواق وتتركز أبرز المخالفات حول التلاعب بالأسعار وعدم وضع ملصق السعر، وضع قطع غيار مخالفة وتقوم المحال بالصيانة دون ترخيص.