السعودية | السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف عنصري أمن بتونس

شكرا لقرائتكم السعودية تدين هجوما إرهابيا استهدف عنصري أمن بتونس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في الجمهورية التونسية، نتج عنه مقتل أحدهما وإصابة الآخر.

وقدمت الوزارة خالص العزاء والمواساة لذوي الضحية وللجمهورية التونسية الشقيقة حكومة وشعباً، مع التمنيات للجريح بالشفاء العاجل.

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أحد الإرهابيين

وعبرت الوزارة عن تضامن المملكة التام مع تونس في التصدي لأي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها، منوهة بيقظة رجال الأمن التونسي.

وكان الحرس الوطني التونسي، قال اليوم الأحد، إنه تم القضاء على 3 إرهابيين على خلفية هجوم سوسة الإرهابي، فيما تم اعتقال عنصر رابع شارك في الهجوم.

وأفادت بوابة وزارة الداخلية التونسية في بيان بأن رجلي أمن تابعين للحرس الوطني تعرضا صباح اليوم لعملية دهس من طرف 3 إرهابيين بواسطة سيارة في سوسة.