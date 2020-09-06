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قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.متحدث وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي
متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-06
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
03:52 PM
قال: الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.. الحالات الحرجة تواصل الانخفاض
قال متحدث #وزارة_الصحة اليوم: إنه بحمد الله نشاهد خلال الثلاثة أشهر الماضية تقريباً نزولاً من أعلى المستويات التي رُصِدت في يوم، لنسجل 10 أيام بحالات يومية دون الألف، مشكلاً ما نسبته 80% كما أن الإجراءات الصحية المتخذة كانت مثمرة جداً.
وأضاف الدكتور محمد العبدالعالي خلال الإيجاز الصحفي الدوري المشترك حول مستجدات فيروس #كورونا في المملكة: الحالات الحرجة تواصل الانخفاض، مبيناً أن أغلب إصابات #كورونا المسجلة في #المملكة مؤخراً هي لسعوديين.
، متحدث "الصحة": 10 أيام وحالات كورونا اليومية دون الألف.. وأغلبها لسعوديين ،
المصدر : الخليج 365
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