محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020، تسجيل 895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 320827 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 756 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 296598 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4081 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20148 والحالات الحرجة 1457 حالة. "الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-09-06 أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020، تسجيل 895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 320827 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 756 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 296598 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4081 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20148 والحالات الحرجة 1457 حالة. 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:42 PM Advertisements اخر تعديل 06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 04:02 PM أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 06 سبتمبر 2020، تسجيل 895 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) ليصبح الإجمالي 320827 حالة .

وقالت الوزارة أنه تم تسجيل 756 حالة تعاف جديدة ليصبح الإجمالي 296598 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل 32 حالة وفاة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 4081 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 20148 والحالات الحرجة 1457 حالة. ، "الصحة": تسجيل 895 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 756 خلال الـ24 ساعة الماضية ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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