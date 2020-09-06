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أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.منظمة التعاون الإسلامي
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 03:44 PM
أكدت تضامنها معها في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها
أدانت منظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل أحدهما وإصابة الآخر.
وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح.
، منظمة التعاون الإسلامي تدين استهداف رجلي أمن في تونس ،
المصدر : الخليج 365
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