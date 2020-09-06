شكرا لقرائتكم خبر عن حكم بقصاص 3 إرهابيين وسجن 6 في خلية الحرازات والان نبدء بالتفاصيل

حكمت المحكمة الجزائية بالقصاص من 3 إرهابيين وسجن 6 آخرين في قضية "استراحة الحرازات" بجدة. وأدانت المحكمة أدانت خلية جدة بتمويل الإرهاب والتكفير وحيازة المتفجرات.

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