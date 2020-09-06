شكرا لقرائتكم خبر عن "التعاون الإسلامي": نتضامن مع تونس ضد الهجوم الإرهابي والان نبدء بالتفاصيل

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف رجلي أمن في محافظة سوسة شرقي الجمهورية التونسية، وأسفر عن مقتل رجل أمن وإصابة آخر وأعربت المنظمة عن خالص التعازي والمواساة لأسرة الضحية، متمنية الشفاء العاجل للجريح. وأكدت المنظمة على تضامنها مع الحكومة التونسية في الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقراراها.

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