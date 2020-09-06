شكرا لقرائتكم خبر عن 3 خصائص جديدة.. "توكلنا" يتخطى حاجز 7 ملايين مستخدم والان نبدء بالتفاصيل

تخطى عدد المستخدمين لتطبيق "توكلنا" حاجز 7 ملايين مستخدم في رقم قياسي تم تحقيقه في فترة وجيزة منذ إطلاق التطبيق قبل 4 أشهر.

وتزامنًا مع وصول عدد مستخدمي "توكلنا" إلى هذا الرقم الذي يعكس ثقة المستخدمين بخدماته، أضاف التطبيق 3 خصائص جديدة تهدف إلى دعم الجهود الحكومية الرامية للحد من عدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، للإسهام في العودة الآمنة للحياة الطبيعية.

وتتمثل الخدمات الجديدة في (خدمة الوضع الحذر، وخاصية إدارة التجمعات الآمنة، ورعاية التابعين) وهذه الأخيرة تُمكن الأبوين من متابعة أبنائهم ممن هم دون 15 عامًا، والاطمئنان عليهم في المواقع التي يقصدونها.

وعزز التطبيق حضوره بين المستخدمين غير الناطقين بالعربية، من خلال خمس لغات جديدة إضافة إلى اللغتين العربية والإنجليزية وهي (الهندية، والفلبينية، والأوردو، والبنغالية، والإندونيسية).