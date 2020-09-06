شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 111 طنًا أغذية غير صالحة بجازان والان نبدء بالتفاصيل

أغلقت هيئة الغذاء والدواء، مستودع في منطقة جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص ويخزن الأغذية في درجات حرارة مرتفعة، وتم ضبط 111 طنًا من المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ضبط 111 طنًا أغذية غير صالحة بجازان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.