شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. حملات مشددة لرصد مخالفات الشاحنات الأجنبية والان نبدء بالتفاصيل

قالت هيئة النقل انها تواصل الحملات الرقابية المشددة بالتعاون مع وزارة الداخلية والأمن العام بشكل يومي وفي جميع مدن ومناطق المملكة؛ وذلك للحد من المخالفات في أنشطة النقل البري، ورصد مخالفات الشاحنات الأجنبية.

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