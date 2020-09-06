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2020-09-06 جامعة المجمعة تودع مكافآت الطلاب في حساباتهم الشخصية متابعات الخليج 365 - الرياض أعلنت جامعة المجمعة صدور توجيهات رئيس الجامعة بإيداع مكافآت الطلاب والطالبات في الحسابات الشخصية الجارية، وذلك للتيسير عليهم وتسهيل الإجراءات والتعاملات البنكية. Advertisements مزايا تحويل مكافأة طلاب جامعة المجمعة على حساباتهم وعددت الجامعة بعض مزايا تحويل المكافآت على حسابات الطلاب الشخصية والتي جاءت كما يلي: في التحويل على الحسابات الشخصية، رسائل إيداع المكافأة الشهرية تصل على جوالات الطلاب.

سهولة تجديد البطاقة للحساب الشخصي حيث يذهب الطالب إلى البنك ويجدد بطاقته.

الحساب الشخصي يستطيع الطالب من خلاله ممارسة جميع صلاحيات الإيداع والتحويل سواء في البنوك الداخلية أو الخارجية.

المبالغ المودعة في الحساب الشخصي لا تخضع لوقت خاص لإيقافها وإنما تكون مستمرة.

في الحساب الشخصي يستطيع الطالب عمل كشف حساب بالمبالغ المودوعة بحسابه الشخصي.

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