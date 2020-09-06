فيديو.. وفاة أستاذة جامعية بسبب كوفيد-19 أثناء محاضرة عبر Zoom 

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - ترجمة: منة الله أشرف

شهقت أستاذة جامعية أرجنتينية أنفاسها الأخيرة أمام حضورها من الطلاب عبر تطبيق زووم Zoom بعد أن أُصيبت بمشاكل في الجهاز التنفسي إثر إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت باولا دي سيمون، 46 عامًا، أستاذة جامعية في العلاقات الدولية والسياسة في جامعة الأرجنتين دي لا إمبريسا في بوينس آيرس تلهث لالتقاط أنفاسها الأخيرة، وبدت في حالة خطيرة للغاية لدرجة أن طلابها طلبوا منها عنوانها؛ حتى يتمكنوا من إرسال سيارة إسعاف.

وذكرت وسائل إعلام محلية Clarín و MDZ أن آخر ما لفظته الأستاذة الجامعية كان: لا أستطيع …

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وكانت غردت باولا دي سيمون عبر حسابها على توتير في نهاية أغسطس، أنها أُصيبت بأعراض كوفيد-19 منذ 4 أسابيع على الأقل، مؤكدة على أن زوجها الذي يعمل طبيبًا في أحد مستشفيات الأرجنتين منهك أيضًا.

وتابعت: الأمور في غاية التعقيد، نحاول التغلب على أعراض الفيروس منذ أكثر من أربعة أسابيع لكنها لا تختفي وزوجي مرهق من العمل كثيرًا في الوقت الحالي.

وأفاد بيان من الجامعة أن باولا حرصت على مواصلة عملها رغم معاناتها، وأعرب المسؤولون عن حزنهم العميق لرحيلها عن العالم ووصفوها بالمعلمة الشغوفة والمتفانية.

ويُذكر أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) في الأرجنتين وصل إلى 471,806 حالة إصابة، وتُوفي 9,739 شخصًا بينما تعافى 340,38 شخصًا، وعلى الصعيد العالمي تجاوز عدد الإصابات 27 مليون حالة إصابة، وتُوفي 884,327 شخصًا بينما تعافى 19,211,629 شخصًا.





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