فيديو.. حلول بديلة لمشكلة الدخول لمنصة مدرستي

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - الرياض

أظهر مقطع فيديو متداول حلولًا بديلة لمن يواجهون مشكلة في الدخول لمنصة مدرستي بعدما تزايدت الشكوى من الطلاب اليوم من صعوبة التسجيل في المنصة.

حلول وبدائل الدخول لمنصة مدرستي

ونشط العديد من الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن حلول أو بدائل للدخول على المنصة، ونشر محمد الزارع المهتم بشؤون التعليم مقطع الفيديو المتضمن الطريقة التي يجب اتباعها عند ظهور خطأ في صفحة دخول منصة مدرستي.

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وبسب الفيديو يتم عمل إعادة تحديث للصفحة حتى تختفي رسالة الخطأ ثم متابعة إجراءات الدخول.

خلل مفاجئ في المنصة

وقد فوجئ الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون، صباح اليوم الأحد، بخلل تقني في منصة مدرستي، حيث لم يتمكنوا من متابعة الدروس والعملية التعليمية عن بعد.

وشكا عدد من الطلاب صباح اليوم من خلل تقني في منصة مدرستي ولم يتمكنوا من تسجيل الحضور والدخول على المنصة.

عدم احتساب الغياب اليوم من جهة أخرى أكدت وزارة التعليم، اليوم الأحد، أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود تحديات في منصة مدرستي.

وقالت التعليم، في بيان لها، إن بعض المستفيدين من منصة مدرستي واجهتهم اليوم تحديات في الدخول للمنصة، أو عدم الاستفادة الكاملة من خدماتها، ولن يتم احتساب الحضور والغياب مع وجود هذه التحديات مراعاةً لمصلحة الطلاب والطالبات، وتتيح الوزارة بدائل قنوات عين، وتيمز؛ لإكمال رحلتهم التعليمية.

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