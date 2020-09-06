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ضبط 111 طن منتجات غذائية داخل مستودع غير مرخص بجازان
متابعات الخليج 365 - جازان
أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، ضبط 111 طن منتجات غذائية داخل مستودع غير مرخص في جازان.
وقالت الهيئة، في بيان لها: “بعد جولات رصد وتقصٍ للغذاء والدواء، تم إغلاق مستودع في منطقة جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص، ويخزن الأغذية في درجات حرارة مرتفعة”.
وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط ١١١ طنًا من المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.
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