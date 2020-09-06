ضبط 111 طن منتجات غذائية داخل مستودع غير مرخص بجازان

2020-09-06

متابعات الخليج 365 - جازان

أعلنت هيئة الغذاء والدواء، اليوم الأحد، ضبط 111 طن منتجات غذائية داخل مستودع غير مرخص في جازان.

وقالت الهيئة، في بيان لها: “بعد جولات رصد وتقصٍ للغذاء والدواء، تم إغلاق مستودع في منطقة جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص، ويخزن الأغذية في درجات حرارة مرتفعة”.

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وأضافت هيئة الغذاء والدواء أنه تم ضبط ١١١ طنًا من المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

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