شكرا لقرائتكم حرس الحدود: زاول يصرح لسائقك الخاص وربطه بتصريحك الشخصي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-09-06 حرس الحدود: زاول يصرح لسائقك الخاص وربطه بتصريحك الشخصي متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلن حرس الحدود السعودي، اليوم الأحد، عن طريقة إصدار تصريح للسائق الخاص عبر “زاول” وربطه بالتصريح الشخصي للمستفيد. وقال حرس الحدود، في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: “زاول يصرح لسائقك الخاص.. تتيح لك بوابة حرس الحدود السعودي زاول إصدار تصريح لسائقك الخاص وربطه بتصريحك الشخصي من خلال الرابط التالي : https://zawil.com.sa/landing/.



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