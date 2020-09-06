عبر منصة مدرستي طريقة تسجيل الحضور بـ5 خطوات وطريقة الدخول للمنصة عبر…

مع بداية الأسبوع الثاني من بدء الدراسة عن بُعد للعام الدراسي الجديد 1442هـ، وذلك عبر منصة مدرستي خلال الـ7 أسابيع الأولى من الفصل الدراسي الأول بسبب ما فرضته جائحة كورونا العالمية من تطبيق تدابير احترازية ، ومع بدء احتساب حضور وغياب الطلاب والطالبات عن متابعة الدروس عبر المنصة، يتساءل الطلبة وأولياء الأمور عن طريقة تسجيل الحضور عبر منصة مدرستي ، وكذلك طريقة الدخول إلى المنصة عبر تطبيق توكلنا.

منصة مدرستي

طريقة تسجيل الحضور في منصة مدرستي

أوضحت المنصة خطوات وطريقة تسجيل الحضور للطلاب والطالبات فيها باتباع الخطوات التالية:

الخطوات التالية:

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الدخول إلى المنصة .

الضغط على القائمة الرئيسية الجانبية.

ثم الضغط على جدولي.

ثم الضغط على اسم الدرس.

واخيرًا الضغط على حضور بجانب الدرس.

خطوات الدخول إلى منصة مدرستي عبر توكلنا

ويمكن للطلاب والطالبات الدخول إلى المنصة من خلال تطبيق توكلنا عبر اتباع الخطوات التالية:

إذا لم يكن تطبيق توكلنا منزّلًا على جهازك قم بتحميله

الدخول إلى بيانات المنصة في تبويب حسابي.

ستظهر لك بيانات اسم المستخدم الخاص بك للدخول إلى منصة مدرستي، أو أسماء المستخدمين التابعين، قم باختيار اسم المستخدم الذي تريد الحصول على كلمة السر له.

ثم النقرعلى إرسال للحصول على كلمة السر، ويجدر التنويه إلى أنه لا يمكن إرسال معلومات كلمة المرور لكل تابع أكثر من مرتين في اليوم.

وأخيرًا ستصل للمستخدم رسالة تتضمن كلمة السر للتابع الذي تم اختياره في الخطوة السابقة.

كيف تحل مشكلة عدم ظهور منصة مدرستي في توكلنا؟

أوضح تطبيق توكلنا الحل الذي يجب اتباعه لمشكلة عدم ظهور أيقونة مدرستي في الصفحة الرئيسية بعد الدخول إلى توكلنا وذلك باتباع الخطوات التالية:

التأكد من إضافة التابعين في تطبيق توكلنا

وإذا لم تظهر ايقونة المنصة على الرغم من إضافة التابعين ولم يجب التواصل مع الدعم الفني لمنصة مدرستي.

منصة مدرستي محاكاة للواقع التعليمي

التعلّم عن بعد عبر المنصة في المنزل يماثل العملية التعليمية في الواقع التي اعتاد عليها الطلاب قبل تعليق الدراسة في المدارس، وذلك من حيث:

يبدأ البرنامج الصباحي اليومي للطلاب والطالبات، بتسجيل الدخول للمنصة.

وثم أداء النشيد الوطني.

بعد ذلك أداء التمارين الرياضية.

ثم استعراض الجدول الدراسي اليومي.

وثم الدخول للفصل الدراسي مع المعلّم.

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