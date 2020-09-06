، إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة ،

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.



ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية