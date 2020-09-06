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قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 02:50 PM
في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمنإغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.
ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.
، إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة ،
المصدر : الخليج 365
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