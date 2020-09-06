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إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة

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محمد بن مسعود - الدمام - في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة

إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442 02:50 PM

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في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة لليمن

إغاثي الملك سلمان يوزع 2,442 سلة غذائية في عدد من مناطق حجة
وكالة الأنباء السعودية (واس)

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس بتوزيع 2,442 سلة غذائية للنازحين والمتضررين في عدد من مناطق وقرى وعزل محافظة حجة، استفاد منها 14,652 فردًا.


ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية والإغاثية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز للشعب اليمني الشقيق.

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المصدر : الخليج 365

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