، تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحية ،

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قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.
وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".
ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.
والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.تونس
تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-09-06
قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.
وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".
ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.
والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
02:25 PM
"الداخلية" وصفت الحادثة بعملية دهس
قُتل ثلاثة إرهابيين بنيران الشرطة التونسية، اليوم (الأحد) بعد هجوم استهدف شرطيين في مدينة سوسة الساحلية قتل خلاله أحدهما.
وذكر المتحدث باسم الحرس الوطني حسام الجبابلي، أن إرهابيين طعنوا اثنين من رجال الشرطة في مفترق طرقات بالقنطاوي واستشهد أحدهما، ولاحقت الشرطة الإرهابيين وقتلتهم الثلاثة، وفقاً لـ"رويترز".
ولاحقاً أشارت وزارة الداخلية في بيان إلى أن ما حدث هو عملية دهس بسيارة.
والقنطاوي، منطقة سياحية تعج بالفنادق، التي هجرها السياح الأجانب هذا العام بسبب فيروس كورونا.
ويأتي الحادث بعد يومين من تسلم حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي السلطة خلفاً لحكومة إلياس الفخفاخ المستقيلة، مما يسلط الضوء على حجم التحديات الأمنية التي يواجهها البلد الذي يعاني بالفعل مشاكل اجتماعية واقتصادية متفاقمة.
، تونس.. مقتل 3 إرهابيين في هجوم استهدف شرطيين بمنطقة سياحية ،
المصدر : الخليج 365
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