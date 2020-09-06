، "تعليم الجوف" يدعو الطلاب للتسجيل في برنامج "العودة إلى المدارس"‎ ،

محمد بن مسعود - الدمام - يقيمه "إثراء".. والتسجيل متاح حتى نهاية 2 صفر 1442هـ

دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات "بنين - بنات"، طلاب وطالبات مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة والتسجيل في برنامج "العودة إلى المدارس" في نسخته الثانية والذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء".

وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدارس المنطقة لدعوة الطلاب للتسجيل والمشاركة في برنامج "العودة إلى المدارس" في نسخته الثانية وإعطائه كل العناية والاهتمام لضمان مشاركة فاعلة.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين فاضل بن غازي المالكي، أن البرنامج يقام بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، ويهدف إلى بناء مجتمع إيجابي يسعى إلى تطوير معرفة الطلاب والطالبات وتهيئتهم للازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة.

من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني، أن التسجيل في البرنامج متاح للطلاب والطالبات حتى نهاية 2 صفر 1442هـ، عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ithra.com/ar/special-programs/back-school/