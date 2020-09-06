شكرا لمتابعة خبر عن موقف الحضور والغياب للطلاب اليوم بعد الخطأ التقني على منصة "مدرستي" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب عبر منصة " مدرستي " بسبب الخطأ التقني الذي أصاب المنصة والصعوبات التي واجهها بعض الطلاب . كشفت مصادر إعلامية اليوم الأحد أنه لن يتم احتساب الحضور والغياب للطلاب عبر منصة " مدرستي " بسبب الخطأ التقني الذي أصاب المنصة والصعوبات التي واجهها بعض الطلاب . وأكدت أن " التعليم " ستراعي مصلحة الطلاب الذين لم يتمكنوا من تحقيق الإستفادة الكاملة ، مع وجود بدائل أخرى كقنوات عين . وكان وزير التعليم قد اكد أن الوزارة تقدر التغييرالشامل لنظام للتعليم في المملكة وتتيح الفرصة للتعلم والخطأ وتتوقع تحسن في الآداء الأسبوع الدراسي المقبل . إقرأ أيضاً :

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