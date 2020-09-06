شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. الحملات الرقابية المشددة ترصد المخالفات بشكل يومي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت الهيئة العامة للنقل، بأن حملاتها الرقابية المشددة مستمرة بشكل يومي، فيما نشرت صور توضح عمل الحملات ورصد المخالفات. أوضحت الهيئة العامة للنقل، بأن حملاتها الرقابية المشددة مستمرة بشكل يومي، فيما نشرت صور توضح عمل الحملات ورصد المخالفات. وأظهرت الصور عمل الحملات وتوقيفها للشاحنات الأجنبية في كل مكان بهدف الحد منها. Advertisements وأوضحت الهيئة بأن الحملات الرقابية المشددة مستمرة بشكل يومي وفي جميع مدن ومناطق المملكة وذلك للحد من المخالفات في أنشطة النقل البري، ورصد مخالفات الشاحنات الأجنبية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد.. الحملات الرقابية المشددة ترصد المخالفات بشكل يومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.