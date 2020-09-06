شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. استمرار هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات عدة مناطق والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشفت التوقعات الأولية من مخرجات النماذج العددية، اليوم الأحد، على استمرار فرصة هطول الأمطار الرعدية على مرتفعات مناطق عسير، وجازان، والباحة، ومكة المكرمة.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أن الحالة تمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة، وذلك اعتباراً من اليوم الأحد وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

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