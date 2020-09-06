شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. الغذاء والدواء تغلق مستودعا يزاول نشاطه بدون ترخيص والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع يزاول نشاطه بدون ترخيص وذلك خلال الحملات الرقابية اليومية. رصدت الهيئة العامة للغذاء والدواء مستودع يزاول نشاطه بدون ترخيص وذلك خلال الحملات الرقابية اليومية. وأوضحت الهيئة بأنه بعد جولات رصد وتقصي لـ الغذاءوالدواء، تم إغلاق مستودع في منطقة جازان يزاول نشاطه بدون ترخيص ويخزن الأغذية في درجات حرارة مرتفعة. Advertisements وتابعت الهيئة بأنه تم ضبط ١١١ طنًا من المنتجات الغذائية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المنشأة.

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