شكرا لمتابعة خبر عن وزير التعليم يعلق على «مدرستي»: البداية صعبة ولكن الأسبوع القادم سيكون أفضل والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):علق الدكتور حمد آل الشيخ، وزير التعليم، اليوم الأحد، على الخطأ الفني الذي حدث في منصة "مدرستي"؛ مؤكدًا أن الأسبوع القادم سيكون أفضل.
وقال وزير التعليم: " البداية صعبة ومختلفة ولكن سيكون الوضع في الأسبوع القادم أفضل، وهي تغيير ثقافة على مستوى المجتمع والتعليم والمعلمين والطلاب، ولا بد يكون هناك قصور في البدايات ومن ثم نستكمله " .
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