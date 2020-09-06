5 مهارات جديدة يكتسبها الطلاب من خلال التعلم عن بُعد

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم الأحد عن مزايا هامة لتعلم الطلاب عن بُعد . كشفت مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع اليوم الأحد عن مزايا هامة لتعلم الطلاب عن بُعد . وأكدت أن التعلم عن بُعد يساعد الطلاب على اكتساب مهارات جديدة وهي : 1- التفكير بإستقلالية . 2- تحديد التحديات والتعلب عليها . 3- التعامل مع برامج الحاسب الآلي . Advertisements 4- تنظيم الوقت . 5- الشعور بالمسؤولية والإلتزام . وبدأت وزارة التعليم اليوم الأحد احتساب الحضور والغياب للطلاب عبر منصة " مدرستي " ، كما نشرت جداول الحصص الدراسية لبدء عام دراسي تقني وشامل . إقرأ أيضاً :

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