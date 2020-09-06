شاهد.. خطوة واحدة لإصلاح العيب التقني بمنصة مدرستي

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشف مقطع فيديو المحاولات لإصلاح العطل التقني الذي أصاب منصة مدرستي صباح اليوم الأحد.، وطريقة إعادة عمل الصفحة مرة أخرى. كشف مقطع فيديو المحاولات لإصلاح العطل التقني الذي أصاب منصة مدرستي صباح اليوم الأحد.، وطريقة إعادة عمل الصفحة مرة أخرى. وقال المقطع بأنه في حال ظهور كلمة إيرور يكون لدي الارتباط الخاص به ويتم تحديثه ولكن أهم الشئ إزالة الرابط أو تحديثه وبذلك ستعمل الصفحة بشكل طبيعي. وكانت أولياء الامور والطلاب والمعلمين اشتكوا صباح اليوم الاحد من وجود مشكلة تقنية بمنصة مدرستي منعتهم من استكمال العملية التعليمية.

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