شكرا لمتابعة خبر عن 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 34 من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 34 لمستحقي الدعم بالبرنامج.
وكان حساب المواطن، قد أوضح أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .
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