شكرا لمتابعة خبر عن 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 34 من حساب المواطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الأحد، أنه يتبقى 4 أيام على إيداع الدفعة الـ 34 لمستحقي الدعم بالبرنامج.

وكان حساب المواطن، قد أوضح أنه للتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي من هنـــــــــــا .