شكرا لمتابعة خبر عن تفاصيل جديدة حول معلم جازان الذي درب طلاب المناطق الجبلية على «مدرستي» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جازان (صدى):

روى المُعلم صاحب مبادرة الذهاب للطلاب في منازلهم بالمناطق الجبلية في جازان لتدريبهم على منصة "مدرستي" تفاصيل مبادرته التي جاءت بعد رصد ملاحظة حول ضعف دخول الطلاب للمنصة في الأيام الأولى للدراسة.

وأوضح المعلم، أن بحث تلك الظاهرة ومناقشتها أظهر وقوف بعض الأسباب وراء هذا الأمر، لافتًا إلى أن المدرسة بادرت بشراء أجهزة للطلاب غير القادرين.

وأشار إلى أن المُعلمين المُشاركين في المبادرة يستخدمون سيارة دفع رباعي للوصول لمناطق جبلية تبعد عن المدرسة نحو 25 كيلومتراً؛ لتدريب الطلاب على الدخول للمنصة.