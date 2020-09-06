السعودية: رابط تقديم على وظائف الامن الدبلوماسي 1442 - ابشر للتوظيف

شهدت محركات البحث خلال الساعات القليلة الماضية البحث على رابط تسجيل وظائف الامن الدبلوماسي 1442، عبر منصة ابشر للتوظيف لجميع خرجي الثانوية العامة بالمملكة.

وقالت وزارة الداخلية بالسعودية في بيان نقلته وكالة سوا الاخبارية، إن الوزارة فتحت باب التسجيل لوظيفة الأمن الدبلوماسي برتبة جدني، لجميع طلاب الثانوية العامة الراغبين في التسجيل ضمن عدة شروط ومعايير.

رابط تقديم على وظائف الامن الدبلوماسي 1442 إضغط هنــــــا

واوضحت أنه سيتم قبول الطلاب بعد خضوع المتقدمين لدورة تأهيل القوات الخاصة في الأمن الدبلوماسي الذي وضعت الوزارة الامن لخرجي الثانوية العامة 1442.

وبين الوزارة ان يكون المتقدم سعودي الأصل والمنشأة، ويستثنى من ذلك من يقيمون في الخارج ويرافقون والديه في مهمة رسمية من المملكة، وأن يكون حسن السيرة والسلوك.

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واشارت الى ان لا يكون قد صدر بحقه أحكام شرعية أو جرائم مخلة بالشرف والأمانة، لم يتم تعيينه قط في مناصب في نظام الخدمة العسكرية.

ولفتت الى ان لا يقل عمره عن 17 عامًا ولا يزيد عن 30 عامًا واجتياز الفحص الطبي واجتياز المقابلة الشخصية واختبارات اللياقة، لا يقل طول المتقدم عن 172 سم، كن متناسبًا مع الوزن.

وتابعت الوزارة أن يكون حاصل على الثانوية العامة بمعدل لا يقل عن 75% في التخصصات الأدبية والإدارية والعلمية، ألا يكون متزوجا من غير سعودية، اجتاز اختبار القدرات بدرجة لا تقل عن 50%،اجتياز اختبارات القبول التي يقوم بها الأمن العام.

وطالبت وزارة الداخلية التسجيل عبر الرابط وعدم التوجه الى مقر الوزارة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وحول عملية الاختبار البدني أكدت انها ستصدر بياننا فيما يتعلق بذلك لطلاب الذي تنطبق عليهم شروط.