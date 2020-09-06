أكثر من 7900 مستفيد من خدمات عيادات «تطمن» في حفر الباطن

قدّمت عيادات «تطمن» في حفر الباطن خدماتها لعدد 7914 مستفيدًا، وذلك منذ بدء العمل بها حتى الآن، وذلك من خلال 4 عيادات، موزعة على عدة مرافق صحية شملت مركز صحي الأمير سلطان، ومركز صحي أبو موسى، بالإضافة إلى مستشفى حفر الباطن المركزي، ومستشفى القيصومة العام.

يُذكر أنّ عيادات «تطمن» مخصّصة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس كورونا COVID-19 المتمثلة في ارتفاع درجة الحرارة، وقد يرافقها ضيق في التنفس، أو سعال، وهي متاحة للجميع من مواطنين ومقيمين أو مخالفي نظام الإقامة.

وكشفت وزارة الصحة، أمس السبت، عن تسجيل 779 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19» في المملكة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ما يرفع إجمالي حالات التعافي إلى 295842.

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وأوضحت «الصحة» أنّه تمّ تسجيل 791 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 319932 حالة، مشيرة إلى تسجيل 34 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء الجائحة إلى 4049 حالة.

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