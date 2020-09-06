مصرع 4 أشخاص في حادث مروري مروع بشمران

الجهات المعنية باشرت الواقعة
توفي 4 أشخاص، صباح اليوم الأحد، في حادث مروري مروع، أسفر عن اشتعال النيران في المركبتين في شمران قبل مركز إسعاف العارضيه بـ١٠ كيلو متر.
ومن جانبها، باشرت الجهات المعنية حادث اصطدام سيارة بمعدة كبيرة أدّى إلى اشتعال النيران، ووفاة 4 أشخاص بموقع الحادث.
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