«تعليم الجوف» تدعو الطلاب والطالبات إلى التسجيل في برنامج «العودة إلى المدارس»

في نسخته الثانية..
دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة في إدارتي الموهوبين والموهوبات «بنين - بنات»، طلاب وطالبات مدارس المنطقة للمشاركة الفاعلة والتسجيل في برنامج «العودة إلى المدارس» في نسخته الثانية والذي يقيمه مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».
وحث المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي، مدارس المنطقة لدعوة الطلاب للتسجيل والمشاركة في برنامج «العودة إلى المدارس» في نسخته الثانية وإعطائه كل العناية والاهتمام لضمان مشاركة فاعلة.
وأوضح مدير إدارة الموهوبين الأستاذ فاضل بن غازي المالكي أن البرنامج يقام بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي «إثراء».
ويهدف إلى بناء مجتمع إيجابي يسعى إلى تطوير معرفة الطلاب والطالبات وتهيئتهم للازدهار والتقدم في ميادين الإبداع المختلفة.
من جانبها، أوضحت مديرة إدارة الموهوبات ماجدة بنت رياض الدندني أن التسجيل في البرنامج متاح للطلاب والطالبات حتى نهاية 2 صفر 1442هـ، عبر الرابط الإلكتروني: https://www.ithra.com/ar/special-programs/back-school/.
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