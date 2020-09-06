بالصور.. إزالة البسطات العشوائية في سوق الخضار والفواكه المركزي بالطائف

أزالت أمانة الطائف، ممثلة في وكالة الخدمات؛ الإدارة العامة للأسواق، البسطات العشوائية والمخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزي والتي تسبَّبت في شغل مواقف السيارات وتعطيل الحركة داخل السوق، بالإضافة إلى تشويهها المظهر العام.

ونشرت الأمانة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «توتير» اليوم الأحد صورًا لعمليات الإزالة معلقة بالقول: «أمانة الطائف تزيل البسطات العشوائية والمخالفة من سوق الخضار والفواكه المركزي، والتي تسبَّبت في شغل مواقف السيارات وتعطيل الحركة داخل السوق، بالإضافة الى تشويهها للمظهر العام».

وكانت أمانة الطائف قد أوضحت أنَّ مراقبيها سجلوا العديد من الملاحظات بالموقع، والتأثير السلبي لهذه البسطات المخالفة، وعدم تجاوب أصحابها، ومضايقة المتسوقين وأصحاب المحلات، حيث تمَّ إخلاء السوق من البسطات العشوائية، بعد رصد مستمر لتجاوزات البسطات العشوائية من قبل اللجنة المخصصة لمتابعة العمل بالسوق وعمل آلية لإزالتها وضمان عدم عودتها، خاصةً وأنّ المباسط العشوائية أثرت سلبًا على الأرصفة والطبقة الإسفلتية نظرًا لتثبيت البسطات بأشكال عشوائية، وشوَّهت المظهر العام بالإضافة إلى تسببها في تردّي مستوى النظافة.

وأكّدت أمانة الطائف، أنَّها ستتخذ الإجراءات اللازمة للحدّ من الظواهر السلبية بالسوق، وأسواق النفع العام بالمحافظة ومتابعة البسطات المخالفة وإزالتها بشكل مستمر، وتعزيز النظافة والإصحاح البيئي بساحة الحراج وجميع المواقع المحيطة بالسوق.

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