أمانة العاصمة المقدسة تُغلق 8 مصانع للخرسانة ومحطة وقود

أغلقت وكالة البلديات بأمانة العاصمة المقدسة 8 مصانع للخرسانة والبلوك ومحطة وقود، وذلك ضمن الجولات الرقابية على المستودعات والمصانع ومحطات الوقود للتأكّد من تطبيق الاشتراطات البلدية كافة.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات المهندس عبدالله بن خميس الزايدي، أنَّ البلديات الفرعية بمكة المكرمة قامت بحملة موسعة على مصانع الخرسانة والبلوك بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة؛ وذلك للتأكد من التقيد بالاشتراطات البلدية وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين.

وأشار المهندس الزايدي إلى إغلاق 5 مصانع للخرسانة والبلوك مخالفة ضمن نطاق بلدية العمرة الفرعية، ومصنعين ومستودعًا مخالفًا ضمن نطاق بلدية العزيزية الفرعية، إضافةً إلى إغلاق مصنع للبلوك غير مرخص ومحطة وقود لعدم تجديد الترخيص بحي ريع أذاخر ضمن نطاق بلدية المعابدة الفرعية.

وأكَّد «الزايدي» أنَّ أمانة العاصمة المقدسة ماضية في تنفيذ اللوائح والأنظمة بحق المصانع ومحطات الوقود المُخالفة، مشددًا على عدم التهاون مع كل ما يسبب ضررًا على الصحة العامة، وسلامة المواطن والمقيم، داعيًا إلى تعاون الجميع في الإبلاغ عن الملاحظات والمخالفات من خلال مركز البلاغات الموحد 940.