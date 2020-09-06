إغلاق 3 منشآت مُخالفة ومصادرة 130 كجم مواد غذائية بالعزيزية

أغلقت وكالة البلديات، ممثلةً في بلدية العزيزية الفرعية التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، منشآت تجارية لعدم تجديد الرخصة، وضبطت عددًا من العمال يعملون بدون شهادات صحية، وذلك في إطار جهودها للمحافظة على الصحة العامة.

وأوضح رئيس بلدية العزيزية الفرعية المهندس عمر بن عبدالرحمن المالكي، أنَّ البلدية قامت مؤخرًا بتنفيذ 31 جولة رقابية أسفر عنها مصادرة 120 كيلوجرامًا مواد غذائية من الباعة الجائلين، وجرى تسليمها لجمعية حفظ النعمة بعد التأكّد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، مشيرًا إلى إغلاق 3 منشآت تجارية لعدم تجديد الترخيص، وضبط 3 عمال يعملون بدون شهادات صحية، إضافةً إلى ضبط عدد من مباسط الشاي غير المرخصة ضمن نطاق البلدية.

وأكَّد «المالكي» استمرار الجولات الرقابية على المنشآت التجارية المتعلقة بالصحة العامة، ومكافحة الباعة الجائلين بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة للحدّ من الظواهر السلبية، والمحافظة على الإصحاح البيئي.