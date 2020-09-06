السعودية اليوم / أمين العاصمة المقدسة يتواصل مع المواطنين عبر الشاشات ويوجه بتسهيل الإجراءات



مكة المكرمة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واس

وجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص منسوبي الأمانة بتسهيل إجراءات المواطنين في جميع الإدارات في الأمانة والبلديات الفرعية والتفاعل مع طلبات المراجعين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقر العمل وفي المنشآت التجارية لمواجهة فيروس "

جاء ذلك خلال استقباله لطلبات المواطنين اليوم، عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، حيث خصصت أمانة العاصمة المقدسة مقراً للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار جائحة "كورونا".

وأوضح مدير عام خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ وكالة الخدمات دشنت حزمة من الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة لخدمة المستفيدين عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر الأمانة، مشيراً إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي و منصة بلدي، واستقبال البلاغات عبر تطبيق "واتساب" عن طريق الرقم 0539400940 إضافةً إلى تنفيذ مبادرات خدمة العملاء، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف.

// انتهى //

13:51ت م

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مكة المكرمة 18 محرم 1442 هـ الموافق 06 سبتمبر 2020 م واسوجه معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص منسوبي الأمانة بتسهيل إجراءات المواطنين في جميع الإدارات في الأمانة والبلديات الفرعية والتفاعل مع طلبات المراجعين الراغبين في إنجاز معاملاتهم، مشدداً على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي في مقر العمل وفي المنشآت التجارية لمواجهة فيروس " كورونا "، مؤكداً على مضاعفة الجهود وتقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين بالعاصمة المقدسة.جاء ذلك خلال استقباله لطلبات المواطنين اليوم، عبر الشاشات المخصصة للتواصل الالكتروني بالإدارة العامة لخدمة العملاء، حيث خصصت أمانة العاصمة المقدسة مقراً للتواصل المرئي عبر شاشات الكترونية، لتقديم الخدمات البلدية للمستفيدين وتسهيل الخدمات لهم في ظل استمرار جائحة "كورونا".وأوضح مدير عام خدمة العملاء بالأمانة المهندس وائل بن صالح حلواني، أنَّ وكالة الخدمات دشنت حزمة من الخدمات الرئيسة والمتداولة بالعاصمة المقدسة لخدمة المستفيدين عن بُعد دون الحاجة إلى الحضور لمقر الأمانة، مشيراً إلى إمكانية حجز المواعيد عبر موقع الأمانة الرسمي و منصة بلدي، واستقبال البلاغات عبر تطبيق "واتساب" عن طريق الرقم 0539400940 إضافةً إلى تنفيذ مبادرات خدمة العملاء، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف.// انتهى //13:51ت م0079

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